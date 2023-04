Relativo al fiume Tevere - Cruciverba

Il Velino (l'antico Avens flumen per i romani) è un fiume dell'Italia Centrale, il maggiore affluente del fiume Nera (riva sinistra) ed il maggiore subaffluente del Tevere. Lungo 90 km, scorre per quasi tutto il suo corso in provincia di Rieti, con un bacino idrografico di ben 2 338 km² (quasi il 15% del bacino idrografico complessivo del Tevere) ed è caratterizzato da un regime idraulico assai regolare con portate medie alla foce di 63,81 m³ al secondo, minime di 33 e massime ...

Tiberino è una figura della mitologia romana. È una delle più antiche divinità italiche: col nome Tiberino veniva infatti indicato il dio fluviale del Tevere. Secondo la mitologia romana era fratello di Fonto, dio delle sorgenti, e figlio di Giano e di Camese, ninfa delle acque.