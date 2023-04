Dà nome ad un canale tra Puglia e Albania - Cruciverba

Il Canale d'Otranto è il tratto del mar Mediterraneo compreso fra la Puglia (Punta Palascia) e l'Albania (Capo Linguetta). Divide il mare Adriatico dal mar Ionio e prende il nome dalla città italiana di Otranto, in provincia di Lecce. Ha una larghezza di 45-55 miglia nautiche, equivalenti a 85-100 chilometri. Punta Palascìa, collocata all'estremo est del Salento a 40° 7' di latitudine nord e 18° 31' di longitudine est, è anche il punto più a oriente d'Italia ed è distante dalle coste ...

Otranto (Uàntu in dialetto salentino, eet, traslitterato Derentò in greco salentino) è un comune italiano di 5 769 abitanti della provincia di Lecce in Puglia.