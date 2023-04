Musulmani dissenzienti in Iran - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Musulmani dissenzienti in Iran. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SCIITI

Significato/Curiosita : Musulmani dissenzienti in Iran Le religioni negli Stati Uniti d'America sono caratterizzate da una diversità di credenze e pratiche culturali. Alcune religioni nacquero e fiorirono direttamente in territorio statunitense. La maggioranza degli statunitensi riferisce che la religione svolge un ruolo molto importante nella loro vita, una quota unica tra i paesi sviluppati. L'Islam sciita (in arabo: , shia «partito, fazione», sottinteso «di Ali e dei suoi discendenti») è il principale ramo minoritario dell'Islam (intorno al 15% all'inizio del XXI secolo). Rappresenta la maggioranza della popolazione in Iran, Iraq, Azerbaigian e Bahrein, mentre in Libano e in Yemen costituisce una forte e significativa minoranza, con quasi un terzo della popolazione di fede musulmana che è sciita. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 22 aprile 2023

