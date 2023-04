In medicina sono impiegati quelli radioattivi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In medicina sono impiegati quelli radioattivi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ISOTOPI

Significato/Curiosita : In medicina sono impiegati quelli radioattivi La radioattività, o decadimento radioattivo, è un insieme di processi fisico-nucleari attraverso i quali alcuni nuclei atomici instabili (radionuclidi) trasmutano in un certo lasso di tempo, detto tempo di decadimento, in nuclei di energia inferiore emettendo radiazioni ionizzanti. I nuclei prodotti si trovano in uno stato di maggiore stabilità in accordo con i principi di conservazione della massa/energia e della quantità di moto. Un isotopo, dal greco s (ìsos, "stesso") e tp (tópos, "posto"), è un atomo, di un qualunque elemento chimico, che mantiene lo stesso numero atomico (Z) ma differente numero di massa (A) e perciò differente massa atomica (M). La differenza nel numero di massa è dovuta al differente numero di neutroni che possono essere presenti nel nucleo di atomi appartenenti ad uno stesso elemento chimico, atomi cioè aventi lo stesso numero atomico. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 22 aprile 2023

