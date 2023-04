Il dio greco che a Roma era chiamato Marte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il dio greco che a Roma era chiamato Marte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ARES

Significato/Curiosita : Il dio greco che a Roma era chiamato Marte Marte (in latino: Mars) è, nella religione romana e italica, il dio della guerra e dei duelli e, secondo la mitologia più arcaica, anche del tuono, della pioggia e della fertilità. Simile alla divinità greca Ares e al dio nordico Thor. Ares nella religione greca è il figlio di Zeus ed Era. Viene molto spesso identificato tra i dodici Olimpi come il dio della guerra in senso generale, ma si tratta di un'imprecisione perché in realtà Ares è il dio solo degli aspetti più violenti della guerra e della lotta intesa come sete di sangue. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 22 aprile 2023

