Se ne dicono tante - Cruciverba

Tutti dicono I Love You (Everyone Says I Love You, letteralmente "Tutti dicono ti amo") è un film del 1996 diretto dal regista statunitense Woody Allen.

Fra i due litiganti il terzo gode è un dramma giocoso in tre atti del compositore Giuseppe Sarti basato sul libretto Le nozze di Carlo Goldoni. Il celebre libretto goldoniano, messo in musica già da diversi altri compositori, fu revisionato per Sarti da un librettista del quale non ci è giunto il nome.