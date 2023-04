I confini dell Iran - Cruciverba

Il confine tra l'Iran e l'Iraq ha una lunghezza di 1599 km e parte dalla triplice frontiera con la Turchia a nord fino al corso del fiume Shatt al-Arab (noto come Arvand Rud in Iran) verso il Golfo Persico a sud. Sebbene il confine sia stato determinato per la prima volta nel 1639, alcune controversie riguardano in particolare la navigazione sullo Shatt al-Arab.

Sigle

Intelligent network – architettura delle telecomunicazioni

– architettura delle telecomunicazioni Istituto di neuroscienze – istituto del Consiglio Nazionale delle Ricerche

Chimica

In – simbolo chimico dell'indio

Cinema

In – film del 2010 scritto e diretto da Peter McGennis

Codici

IN – codice vettore IATA di MAT Macedonian Airlines

IN – codice ISO 3166-1 alpha-2 dell'India

IN – codice ISO 3166-2:US dell'Indiana (Stati Uniti)

Informatica

.in – dominio di primo livello dell'India

Letteratura

IN In– romanzo di Natsuo Kirino del 2009

Altro

in – simbolo del pollice

IN – targa automobilistica di Ingolstadt (Germania)

IN – targa automobilistica di Giannina (Grecia)

