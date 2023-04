Come il tronco del pino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come il tronco del pino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RESINOSO

Significato/Curiosita : Come il tronco del pino La processionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa (Denis & Schiffermüller, 1775)) è un lepidottero appartenente alla famiglia Notodontidae, diffuso in Eurasia e Nordafrica. Il cancro resinoso del pino (in inglese pine pitch canker) è una malattia fungina virulenta e incurabile che colpisce gli alberi di genere Pinus, causata dal fungo Gibberella circinata la cui forma conidica è il Fusarium circinatum. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 22 aprile 2023

