Che non si muove - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : FERMO

Significato/Curiosita : Che non si muove E pur si muove! (o anche Eppur si muove!) è una frase celebre della lingua italiana. Fermo è un comune italiano di 35 923 abitanti, capoluogo della provincia omonima nelle Marche. Sede arcivescovile, ha il centro che dista circa 6 km dal mare Adriatico. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 22 aprile 2023

