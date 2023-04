Che si maschera per difesa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Che si maschera per difesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MIMETICO

Significato/Curiosita : Che si maschera per difesa Una maschera è un oggetto o indumento utilizzato per coprire parzialmente o totalmente il volto dell'utente per protezione, travestimento, spettacolo, intrattenimento o scopo religioso, spesso integrata da un costume. Di solito segue la forma di un volto umano e presenta fessure per gli occhi, la bocca e il naso, e può essere fatta di cartapesta, plastica, legno o altri materiali. Maschere diverse hanno usi diversi, come proteggere il volto di un atleta o di un lavoratore in ... A destra è mostrato il colore verde mimetico. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 22 aprile 2023

