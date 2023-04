Caratterizza i più attraenti prodotti di serie - Cruciverba

Canzo (Canz in dialetto brianzolo, AFI della pronuncia locale : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'kants/) è un comune italiano di 5 167 abitanti in provincia di Como in Lombardia. Il paese, appartenente alle Prealpi lombarde, è vertice settentrionale della Brianza e capoluogo della Comunità Montana del Triangolo Lariano.

Il disegno industriale o design industriale (dall'inglese industrial design, pronuncia inglese [n'ds.tri.l d'zan]) è l'uso di arti e scienze applicate al fine di migliorare funzionalità e/o usabilità, ergonomia, estetica, produzione e commerciabilità di un prodotto. Il ruolo del designer industriale è dunque quello di sviluppare e concretizzare soluzioni per problemi di forma, utilizzabilità, ergonomia fisica, commercializzazione, sviluppo della marca, e vendite.