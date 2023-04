La capitale araba che ospita la fortezza Masmak - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La capitale araba che ospita la fortezza Masmak. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RIAD

Significato/Curiosita : La capitale araba che ospita la fortezza Masmak Riad (in arabo: , al-Riya "giardini", pronuncia Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[ar ri'jad] o Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[er r'jð]) o Riyad, è la capitale dell'Arabia Saudita e la sua città più grande; è capoluogo dell'omonima provincia, appartenente alle regioni storiche di Najd e ... Riad (in arabo: , al-Riya "giardini", pronuncia Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[ar ri'jad] o Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[er r'jð]) o Riyad, è la capitale dell'Arabia Saudita e la sua città più grande; è capoluogo dell'omonima provincia, appartenente alle regioni storiche di Najd e al-Yamama. È situata al centro della penisola arabica su un grande altopiano, conta 7 600 000 abitanti circa ed è il centro di una regione con una popolazione di circa dieci milioni di persone. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 22 aprile 2023

