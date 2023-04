Gli asiatici di Lhasa - Cruciverba

La romanizzazione SASM/GNC del tibetano, comunemente nota come pinyin tibetano, è il sistema ufficiale di trascrizione della lingua tibetana nella Repubblica Popolare Cinese per i nomi di persona e i nomi di luogo. Si basa sul dialetto di Lhasa del tibetano standard e riflette la pronuncia molto accuratamente, tranne per il fatto che non segna i toni. Si usa in Cina come alternativa alla traslitterazione Wylie per scrivere il tibetano nell'alfabeto latino; per l'uso all'interno ...

I tibetani (, ) sono un popolo che vive nel Tibet e nelle aree circostanti. Rappresentano uno dei più grandi gruppi etnici che fanno parte delle 56 etnie riconosciute dalla Repubblica Popolare Cinese, sebbene il termine "tibetano" possa riguardare un insieme di più gruppi etnici. Secondo un censimento del 1959, il numero di tibetani in Cina si attestava sulle 6.330.567 unità. Ethnologue, inoltre, riconosce altre 125.000 persone di origine tibetana in India, 60.000 in Nepal e 4.000 in Bhutan.