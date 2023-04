Amò Galatea - Cruciverba

Aci e Galatea (HWV 49) è una composizione musicale di Georg Friedrich Händel con un testo inglese di John Gay. Il lavoro è stato definito in vari modi come una serenata, un masque, una pastorale o opera pastorale, una "piccola opera" (in una lettera del compositore mentre veniva scritta), un divertimento e nel Grove Dictionary of Music and Musicians un oratorio. Il lavoro fu originariamente concepito come un masque in un atto e la prima fu eseguita nel 1718.

Aci Trezza (IPA: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[ai'trea]; Trizza in siciliano) è una frazione di 4 949 abitanti di Aci Castello, comune italiano della città metropolitana di Catania in Sicilia.