S acquistano a paia in negozi di articoli sportivi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: S acquistano a paia in negozi di articoli sportivi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : SCI

Significato/Curiosita : S acquistano a paia in negozi di articoli sportivi Lo sci è un'attività sportiva che prevede l'uso degli sci come strumento per la percorrenza di distanze su fondi nevosi nei periodi invernali; oltre che sulla neve può essere praticata come attività sportiva anche sull'acqua, sull'erba e sulla sabbia. Esistono diverse discipline sportive invernali accomunate dall'uso degli sci che vengono praticate anche in competizioni sportive internazionali come i Giochi olimpici invernali e i Campionati mondiali di sci alpino e di sci nordico. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 22 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : S acquistano a paia in negozi di articoli sportivi : acquistano; paia; negozi; articoli; sportivi; Le acquistano gli zuccherifici; acquistano uva dagli affiliati; acquistano mobili di altri tempi; Si acquistano con le ciliegie; Hanno clienti che acquistano vino; Tre paia ; Una vera topaia ; Crescono a paia ; La maschera fiorentina con il codino e le calze spaia te; Gioielli venduti a paia ; Un negozi o che offre cibi da portar via; Indicano i negozi ; Un negozi o coi carrelli; L entrata a fine giornata del negozi o; Un negozi o... come quello Armani; Molti loro articoli sono montature; Scrive articoli giornalistici per dare il proprio parere; Fabbricano articoli di pelle; Scrive articoli di fondo; Un negoziante che vende articoli di cancelleria; Gli sportivi con la canna; Finanzia gli sportivi ; Tribuna per impianti sportivi ; sportivi che corrono, nuotano e pedalano; sportivi in discesa sulla neve; Cerca altre Definizioni