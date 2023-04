Viggo, attore della saga Il Signore degli Anelli - Cruciverba

Il Signore degli Anelli - Le due torri (The Lord of the Rings: The Two Towers) è un film colossal del 2002 diretto da Peter Jackson.

Viggo Peter Mortensen Jr. (New York, 20 ottobre 1958) è un attore, poeta, fotografo, pittore e regista statunitense. Famoso per il ruolo di Aragorn nella trilogia de Il Signore degli Anelli, si è distinto anche per la sua importante collaborazione con il regista David Cronenberg, per il quale ha recitato in quattro film: A History of Violence, La promessa dell'assassino, A Dangerous Method e Crimes of the Future. Tra gli altri film in cui ha recitato vi sono Witness - Il testimone, Carlito's Way, Soldato Jane, Appaloosa e The Road. Ha ricevuto tre candidature al Premio Oscar al miglior attore: nel 2017 per Captain Fantastic, nel 2008 per La promessa dell'assassino e nel 2019 per Green Book. Ha esordito alla regia nel 2020 con Falling - Storia di un padre.