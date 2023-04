Trappole per pesci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Trappole per pesci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RETI

Significato/Curiosita : Trappole per pesci La pésca è un'attività che da millenni fornisce cibo alle popolazioni insediate presso laghi, mari o fiumi, consistente nella cattura del pesce utilizzando strumenti e tecniche di vario tipo da parte dei pescatori. I Reti erano un'antica popolazione tirsenica di lingua preindoeuropea e paleoeuropea, stanziata nelle Alpi Centro-orientali, tra Italia e Austria, la cui cultura materiale è identificata con la facies di Fritzens-Sanzeno della seconda età del ferro, in continuità con la precedente cultura di Luco-Meluno sviluppatasi tra la fine dell'età del bronzo e la prima età del ferro. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Trappole per pesci : trappole; pesci; Le trappole delle mattanze; Bianche trappole di aracnidi; trappole , inganni; trappole per mosche; Nelle trappole per topi dei cartoni animati; Non sa quali pesci pigliare; Cambiano i pesci in pulci; Il pesci olino che ha la coda prensile; pesci di mare che risalgono i fiumi; pesci prelibati;