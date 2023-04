Si stringono in vita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si stringono in vita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CINTOLE

Significato/Curiosita : Si stringono in vita Fiori d'acciaio (Steel Magnolias) è un film del 1989 diretto da Herbert Ross, tratto dal dramma teatrale di Robert Harling che curò anche la sceneggiatura. La Sacra Cintola, chiamata anche Sacro Cingolo, è considerata la cintura della Madonna ed è la reliquia più preziosa di Prato, fulcro della religiosità cittadina. È custodita nell'omonima cappella del Duomo e l'8 settembre, Natività di Maria, viene esposta con particolare solennità durante il Corteggio Storico. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 aprile 2023

