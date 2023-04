Sono uguali in direzione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono uguali in direzione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : IE

Significato/Curiosita : Sono uguali in direzione Liberi e Uguali (LeU) è stata una lista elettorale italiana di centro-sinistra e sinistra nata dall'alleanza tra i partiti Articolo Uno, Sinistra Italiana e Possibile, lanciata il 3 dicembre 2017 dall'uscente Presidente del Senato Pietro Grasso in vista delle elezioni politiche del 2018. Geografia Ie – villaggio della prefettura di Okinawa (Giappone) Sigle Iarnród Éireann – ferrovie irlandesi

– ferrovie irlandesi Internet Explorer – browser della Microsoft Codici IE – codice vettore IATA di Solomon Airlines

ie – codice ISO 639-2 alpha-2 dell'Occidental/Interlingue

IE – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Repubblica d'Irlanda Informatica .ie – dominio di primo livello della Repubblica d'Irlanda

– dominio di primo livello della Repubblica d'Irlanda .ie – Estensione del file Impianto elettrico del software Progetto Integra sviluppato da Exel s.r.l. Altro Ie – classico sistema familiare giapponese

– classico sistema familiare giapponese i.e. – abbreviazione dell'espressione latina Id est (cioè)

(cioè) i.e. – abbreviazione di "Iniezione elettronica", utilizzata per alcune vetture Fiat negli anni 85-90 ed anche dall'Alfa Romeo e Lancia. Esempi: Uno Turbo i.e., Alfa 33 1.3 I.E. (da notare che l'Alfa utilizzava le lettere maiuscole) Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 aprile 2023

