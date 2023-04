Recipiente in cucina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Recipiente in cucina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TEGAME

Significato/Curiosita : Recipiente in cucina La bagna càuda (AFI Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['ba 'kda]), nome piemontese traducibile come "salsa calda" in italiano, è una tipica specialità gastronomica della cucina piemontese, originaria del Basso Piemonte. Il tegame è un tipo di pentola usato in cucina, affine alla casseruola. Costruito in metallo: acciaio inox, alluminio, rame stagnato, ferro smaltato o ghisa. È caratterizzato da: fondo piatto, pareti non molto alte, due manici corti o uno lungo, può essere dotato di coperchio. Differisce dalla padella per friggere per i bordi, più alti e verticali, e per il maggiore spessore del metallo. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 aprile 2023

