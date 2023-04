Quello di tre cotte la sa lunga - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello di tre cotte la sa lunga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : FURBO

Significato/Curiosita : Quello di tre cotte la sa lunga Il pane carasau (conosciuto anche come pane carasatu, pane carasadu, pistoccu, pane fine, pane 'e fresa o pane fatu in fresa) è un tipico pane sardo diffuso in tutta la Sardegna, a forma di disco molto sottile e croccante, adatto a essere conservato a lungo. Furbo, il signor Volpe (Fantastic Mr Fox) è un romanzo di Roald Dahl del 1970, da cui nel 2009 è stato tratto il film d'animazione stop-motion Fantastic Mr. Fox. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 aprile 2023

