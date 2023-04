Quella dell albero e leggibile nel tronco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella dell albero e leggibile nel tronco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ETÀ

Il Parco dei Mostri, denominato anche Sacro Bosco o Villa delle Meraviglie di Bomarzo, in provincia di Viterbo, è un complesso monumentale italiano. Si tratta di un parco naturale ornato da numerose sculture in basalto risalenti al XVI secolo e ritraenti animali mitologici, divinità e mostri. L'età del bronzo indica, rispetto a una data società preistorica o protostorica, il periodo caratterizzato dall'utilizzo sistematico ed esteso della metallurgia del bronzo che, per quanto riguarda l'Europa, si estende dal 3400 a.C. al 1100 a.C. circa.

Altre risposte alla domanda : Quella dell albero e leggibile nel tronco : quella; albero; leggibile; tronco; A Milano si visita quella di Brera; C è anche quella allergica; quella di Rivera è vera; Tipo di scrittura come quella del lapis niger; Nell auto c è quella del cambio; albero con foglie aghiformi; Un albero con le samare; albero altissimo; Un albero assomigliante all acacia; Un albero da viali; Una firma illeggibile ; Una scritta leggibile sulla cassa; La consonante greca leggibile in facsimile; Il poligono che costituisce la sezione verticale di un tronco di cono; Fanno corona al tronco ; Ricavate da un tronco ; Si diparte dal tronco ; Ricavato da un tronco ;