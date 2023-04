Il Pc portatile, detto con un altro termine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Pc portatile, detto con un altro termine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : LAPTOP

Significato/Curiosita : Il Pc portatile detto con un altro termine Un computer palmare (detto anche palmare), spesso indicato in lingua inglese con la sigla PDA (Personal Digital Assistant), o con l'ormai desueto termine palmtop, è un computer di dimensioni contenute, tali da essere portato sul palmo di una mano (da cui il nome), dotato anche di un touch screen. Il computer portatile (ellissi molto utilizzata: «portatile»), noto anche con i nomi inglesi di laptop o notebook, è un tipo di personal computer pensato per poter essere trasportato a mano da una sola persona. Concretamente ciò corrisponde alle seguenti tre caratteristiche: un ingombro contenuto; un peso ridotto; il fatto che, almeno durante il trasporto, tutte le principali componenti hardware del computer formino un blocco unico. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Il Pc portatile, detto con un altro termine : portatile; detto; altro; termine; Recipiente portatile per escursionisti; Dispositivo elettronico desktop o portatile ing; Apparecchio portatile usato per riprendere; Arma rudimentale portatile per lanciare pietre; Arma da fuoco portatile ; Il re del _ : cosi fu detto Michael Jackson; L Agnelli detto l Avvocato; È detto anche gichero; Partire e un po detto ; Fu detto Giove indigete; altro nome dell otaria; altro nome dei rombi; Un passaggio da un colore a un altro ; Dante li percorse uno dopo l altro nell Inferno; Tutt altro che ben lisciato; Segna l inizio e il termine della ripresa; Quello d andata ha termine con un campione d inverno; Chi lo accetta, deve portarlo a termine ; termine per computer; Una registrazione audio o video pirata... con termine inglese; Cerca altre Definizioni