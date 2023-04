Più che costose come certe amiche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Più che costose come certe amiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CARE

Significato/Curiosita : Piu che costose come certe amiche Nell'ambito della biologia evolutiva, la teoria dei segnali è un campo di ricerca teorica che esamina la comunicazione tra gli individui, sia all'interno delle specie sia tra le specie. La questione centrale è quando ci si dovrebbe aspettare che organismi con interessi confliggenti, come nella selezione sessuale, forniscano segnali onesti (ossia spontanei, senza alcuna presunzione di un intento consapevole) piuttosto che segnali "disonesti" (cioè ingannevoli) finalizzati a ... Care – figura della mitologia greca

– figura della mitologia greca Prendersi cura (Care) – episodio della terza stagione di Law & Order - Unità vittime speciali Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 aprile 2023

