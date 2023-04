La nazionale azzurra nei tabelloni dello stadio - Cruciverba

Lo stadio San Nicola è il maggiore impianto sportivo della città di Bari, della regione Puglia e del sud Italia. Progettato da Renzo Piano e soprannominato da lui stesso Astronave per via della sua caratteristica conformazione architettonica, è stato realizzato in occasione della 14ª Coppa del Mondo di calcio. Sorge nella zona sud-ovest della città, nel territorio del IV municipio (nella zona dell'ex circoscrizione Carbonara-Santa Rita) in un'area di 533 000 m².

Italia Trasporto Aereo S.p.A., commercialmente conosciuta come ITA Airways, è la compagnia di bandiera dell'Italia, di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze; gli hub principali della compagnia sono gli aeroporti di Roma-Fiumicino, e Milano-Linate.