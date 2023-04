Un luogo per riprese cinematografiche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un luogo per riprese cinematografiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : SET

Significato/Curiosita : Un luogo per riprese cinematografiche Un film (in Italiano anche pellicola oppure in alcune parti d'Italia cinema, rari filmo e filme), è un'opera d'arte visiva che simula esperienze e comunica in altro modo idee, storie, percezioni, sentimenti, bellezza o atmosfera attraverso l'uso di immagini in movimento. Queste immagini sono generalmente accompagnate da suoni e, più raramente, da altre stimolazioni sensoriali. Sigle Secure Electronic Transaction – protocollo standard per garantire la sicurezza delle transazioni commerciali con carta di credito su reti non sicure

– protocollo standard per garantire la sicurezza delle transazioni commerciali con carta di credito su reti non sicure Shortest Elapsed Time – Algoritmo di Scheduling

Società Esercizi Telefonici – azienda italiana della telefonia, confluita nel 1964 nella SIP

– azienda italiana della telefonia, confluita nel 1964 nella SIP Società europea trasporti Astronomia Set Catena – catena montuosa presente sulla superficie di Tritone Cinema Set – luogo dove si girano le riprese di un film Codici SET – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di San Esteban (Honduras)

set – codice ISO 639-3 della lingua sentani

SET – codice ISO 3166-2:MA della provincia di Settat (Marocco) Fantasy Set – divinità immaginaria creata da Robert E. Howard Set – divinità immaginaria dei fumetti Marvel, derivata dalla versione di Howard

– divinità immaginaria creata da Robert E. Howard Informatica Set – tipo di dati corrispondente ad una collezione di valori

– tipo di dati corrispondente ad una collezione di valori Set – Standard Template Library/contenitore incluso nella libreria standard del C++ Musica Set – album discografico dei Thompson Twins del 1982 Onomastica Set – variante del nome proprio di persona Seth. Religione Set – grafia alternativa di Seth, divinità archetipo del caos nella religione egizia

– grafia alternativa di Seth, divinità archetipo del caos nella religione egizia Set – personaggio biblico, figlio di Adamo ed Eva Sport Set – frazione di gioco in alcuni sport, come tennis e pallavolo

– frazione di gioco in alcuni sport, come tennis e pallavolo Set – un tipo di tris , nei punti del poker

, nei punti del poker Set – L'incrocio dei pali in alcuni sport. Statistica Set – Serie, collezione (di dati). Pagine correlate Seth (disambigua) Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario « set »

