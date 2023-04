Imbottiti di carne - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Imbottiti di carne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : RIPIENI

Significato/Curiosita : Imbottiti di carne L'hamburger (in italiano anche detto svizzera o medaglione, lett. "amburghese") è una polpetta di carne macinata e pressata, solitamente bovina, cotta prevalentemente su piastra. La torta lunare (T, S, yuèbingP, yüeh-pingW, jyutping: jyut6 beng2) è un dolce cinese tradizionalmente consumato durante la Festa di metà autunno, una delle festività cinesi più importanti. La torta lunare deriva il suo nome dal fatto che la festa di metà autunno è dedicata all'osservazione ed al culto della Luna. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 aprile 2023

