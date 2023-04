I giorni di un anno commerciale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I giorni di un anno commerciale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : TRECENTOSESSANTA

Significato/Curiosita : I giorni di un anno commerciale Rimini Rimini - Un anno dopo è un film del 1988, diretto da Bruno Corbucci e, solo per l'ultimo episodio, da Giorgio Capitani. È il sequel di Rimini Rimini del 1987. Trecentosessanta (360) è il numero naturale dopo il 359 e prima del 361. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : I giorni di un anno commerciale : giorni; anno; commerciale; Tra due giorni ; Opprime nei giorni torridi; giorni ... detto in breve; Tutti i giorni porta merce fresca al mercato; I giorni sacri a Giove; Diluvi quando non hanno pari; Non li hanno le biciclette da corsa; Le hanno gatti e conigli; Vanno di porto in porto; Ce li fanno sentire i maiali; Cosi è detta, nel gergo commerciale , un azienda alle dipendenze di una società controllante; Fattura commerciale ; Villaggio commerciale ; Era la sigla della Banca commerciale Italiana; Addetta di esercizio commerciale ; Cerca altre Definizioni