Un fil di fumo - Cruciverba

Un filo di fumo è un romanzo di Andrea Camilleri pubblicato dall'editore Garzanti nel 1980 e successivamente da Sellerio nel 1997. Il primo editore pretese che al romanzo fosse aggiunto un glossario, poi tolto nell'edizione di Sellerio, per spiegare ai lettori i termini dialettali usati dall'autore. Scrive Camilleri che all'inizio prese di malavoglia quest'impegno «...poi, a poco a poco, ci presi gusto e me la scialai.»

Spira (in tedesco Speyer, in tedesco palatino Schbaija, in francese Spire) è una città extracircondariale (targa SP) di 50 565 abitanti della Renania-Palatinato, in Germania. Situata lungo il corso del Reno, si trova a circa 25 km a sud di Ludwigshafen e Mannheim.