È dolce e sciropposa - Cruciverba

Il caramello è il risultato della cottura del saccarosio sino alla sua fusione, che avviene oltre i 160 °C. Con il caramello si procede a caramellare preparazioni dolci e salate. La tecnica è applicata per effetto del calore, diretto o indiretto, e trova un ampio uso in cucina e in pasticceria.

La melassa è il prodotto derivato dalla lavorazione meccanica (macinatura e centrifugazione) e cristallizzazione per riscaldamento degli zuccheri estratti dalla spremitura di canne o di barbabietole da zucchero. Risulta un liquido bruno e denso (molto viscoso), che somiglia al miele; infatti, il termine melassa deriva dal portoghese melaço, che a sua volta deriva dal latino mel, che significa miele.