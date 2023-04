Ciò che serve a coprire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ciò che serve a coprire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : RIVESTIMENTO

Significato/Curiosita : Cio che serve a coprire The Peacemaker è un film del 1997 diretto da Mimi Leder, con George Clooney e Nicole Kidman. È il primo film prodotto dalla DreamWorks SKG. Edilizia Rivestimento murale – strato più esterno applicato ad una struttura verticale di un edificio per aumentare la resistenza della struttura.

– strato più esterno applicato ad una struttura verticale di un edificio per aumentare la resistenza della struttura. Rivestimento lavorante – copertura che assorbe parte dei carichi strutturali a cui la costruzione è soggetta.

– copertura che assorbe parte dei carichi strutturali a cui la costruzione è soggetta. Rivestimento – funzione continua e suriettiva fra spazi topologici.

– funzione continua e suriettiva fra spazi topologici. Rivestimento – processo di applicazione di un film. Rivestimento per rotazione Rivestimento per immersione

– processo di applicazione di un film. Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «rivestimento» Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 21 aprile 2023

