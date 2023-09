Un veicolo tornato di moda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un veicolo tornato di moda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : MONOPATTINO

Significato/Curiosita : Un veicolo tornato di moda

Che nel 2008 ha prodotto 2 524 325 veicoli in tutto il mondo. lo stesso argomento in dettaglio: design italiano, moda italiana e made in italy. lo stile... Delle 24 ore di monopattino. dal 1987, ad ivrea annualmente si svolge la "tre ore in monopattino", una tradizionale staffetta in monopattino per le vie del... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 settembre 2023

