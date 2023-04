Vanno di porto in porto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vanno di porto in porto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : NAVI

Significato/Curiosita : Vanno di porto in porto Porto (in italiano anche Oporto) è una città del Portogallo, capoluogo del distretto omonimo e terza città più popolosa del Paese (214.349 ab. nel 2016). La nave (o bastimento) è un mezzo di trasporto concepito per lo spostamento di merci, persone o per fini bellici marittimi. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 aprile 2023

vanno a caccia di randagi; Con esse vanno prese certe notizie; vanno in vacanza sulla Costa Azzurra; Per ascoltarli vanno letti; Non vanno mai a fondo; Una nave da trasporto; Importo, somma; L aeroporto dell Uganda ricordato per un raid israeliano; Un porto della Sardegna; La Pizzi che portò al successo Grazie dei fiori