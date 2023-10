È valida se è costruttiva - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È valida se è costruttiva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CRITICA

Significato/Curiosita : E valida se e costruttiva

Comunicazione di massa; essi fanno della critica un vero e proprio genere giornalistico. spesso per critica si sottintende che in essa si debbano riportare...

