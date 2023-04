Uno dei massimi illuministi - Cruciverba

L'illuminismo fu un movimento politico, sociale, culturale e filosofico che si sviluppò in Europa nel XVIII secolo (dal 1688 al 1789). Nacque in Inghilterra, ma ebbe il suo massimo sviluppo in Francia, poi in tutta Europa, e raggiunse anche l'America.

Voltaire (pronunciato in italiano Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/vol'tr/; in francese Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[vlt:]), pseudonimo di François-Marie Arouet (Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[f~swa mai aw]; Parigi, 21 novembre 1694 – Parigi, 30 maggio 1778) è stato un filosofo, drammaturgo, storico, scrittore, poeta, aforista, enciclopedista, autore di fiabe, romanziere e saggista francese.