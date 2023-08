Unirsi contro il nemico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Unirsi contro il nemico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ALLEARSI

Significato/Curiosità : Unirsi contro il nemico

"Allearsi" è l'atto di unirsi insieme con altri per affrontare un nemico comune o perseguire obiettivi condivisi. Questa azione promuove la cooperazione e la solidarietà tra diverse parti, che possono essere nazioni, gruppi o individui. L'alleanza può derivare da motivazioni strategiche, politiche o economiche. Spesso, le alleanze cercano di massimizzare le risorse e le capacità collettive per raggiungere risultati che sarebbero difficili da ottenere individualmente. Tuttavia, le alleanze possono anche essere complesse e comportare sfide nel gestire interessi diversi. L'atto di allearsi ha influenzato profondamente la storia, la politica internazionale e le dinamiche dei conflitti.

Altre risposte alla domanda : Unirsi contro il nemico : unirsi; contro; nemico; Marx esortava quelli di tutto il mondo a unirsi ; unirsi in matrimonio; unirsi a un gruppo; Riunirsi o essere d accordo; Convolare a nozze, unirsi in matrimonio; Samuel P Huntington ha teorizzato il loro scontro ; Moto incontro llabile; Il regista di Lawrence d Arabia e Breve incontro ; Sono tre contro tre in uno scioglilingua; Persona ruvida e scontro sa; Un gesto incontro llato; Rosso: il nemico immaginario di Snoopy; Il sergente nemico di Zorro; Riferire i segreti al nemico ; Un assassino nemico di Batman; Lo è Willy l acerrimo nemico di Beep Beep; nemico avverso;

