Una sigla da Polizia scientifica - Cruciverba

La Divisione investigazioni generali e operazioni speciali, in sigla D.I.G.O.S., è un ufficio della Polizia di Stato presente in ognuna delle 105 questure italiane. Per quanto incardinata nell'organico della questura, date le materie di cui si occupa essa dipende funzionalmente dalla Direzione centrale della polizia di prevenzione del Ministero dell'Interno.

L'acido desossiribonucleico o deossiribonucleico (in sigla DNA, dall'inglese DeoxyriboNucleic Acid; meno comunemente, in italiano, anche ADN) è un acido nucleico che contiene le informazioni geniche, necessarie alla formazione e omeostasi degli esseri viventi attraverso la biosintesi di RNA e proteine.