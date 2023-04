Una regola del concorso - Cruciverba

La regola del silenzio - The Company You Keep (The Company You Keep) è un film del 2012 diretto e interpretato da Robert Redford.

Astronomia

Norma – asteroide del sistema solare, scoperto nel 1905

Scienza e tecnica

Norma – in matematica, misura di un vettore; ad esso è collegato fortemente anche il concetto di distanza.

Scienze sociali e discipline umanistiche

Norma – in filosofia, regola, criterio o giudizio

Altro

Norma – nome proprio di persona femminile di diverse lingue

– negli scacchi Norma (Norbert Morandière, 1946-2021) – fumettista e illustratore francese

– casa editrice spagnola Pasta alla Norma – piatto tipico della città di Catania

