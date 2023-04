Una nave da trasporto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una nave da trasporto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CARGO

Significato/Curiosita : Una nave da trasporto Una nave mercantile è una nave adibita al trasporto di merci e passeggeri, che quindi costituiscono il carico utile della nave stessa. Cinema Cargo – film del 1981 diretto da Serge Dubor

– film del 1981 diretto da Serge Dubor Cargo – film del 1990 diretto da François Girard

– film del 1990 diretto da François Girard Cargo – film del 2006 diretto da Clive Gordon

– film del 2006 diretto da Clive Gordon Cargo – film del 2009 diretto da Ivan Engler e Ralph Etter

– film del 2009 diretto da Ivan Engler e Ralph Etter Cargo – film del 2012 diretto da Carlo Sironi

– film del 2012 diretto da Carlo Sironi Cargo – film del 2013 diretto da Ben Howling e Yolanda Ramke

– film del 2013 diretto da Ben Howling e Yolanda Ramke Cargo – film del 2017 diretto da Ben Howling e Yolanda Ramke

– film del 2017 diretto da Ben Howling e Yolanda Ramke Cargo – film del 2018 diretto da James Dylan Letteratura Cargo – romanzo del 1935 di Georges Simenon Musica Cargo – album dei Men at Work

– album dei Men at Work Cargo Records – casa discografica

– casa discografica Cargo Music – casa discografica statunitense Videogiochi CARGO – videogioco del 2016 Trasporti Cargo – qualsiasi mezzo di grandi dimensioni destinato esclusivamente al trasporto di merci Nave cargo Aereo cargo

– qualsiasi mezzo di grandi dimensioni destinato esclusivamente al trasporto di merci Cargo – società del gruppo Trenitalia

– società del gruppo Trenitalia Ford Cargo – autocarro prodotto dalla Ford statunitense Altro Sistema cargo – tipo di organizzazione laico-religiosa delle tribù mesoamericane precolombiane

– tipo di organizzazione laico-religiosa delle tribù mesoamericane precolombiane Culto del cargo - culto di tipo millenarista-sincretico apparso in alcune società tribali melanesiane in seguito all'incontro con popolazioni occidentali Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 aprile 2023

