Una benzina nazionale - Cruciverba

La benzina è un liquido altamente infiammabile, trasparente, di colore giallo chiarissimo, oleoso e dall'odore acuto, ottenuto dalla distillazione del petrolio grezzo a temperature comprese fra i 35 e i 215 °C. Di un litro di petrolio, solo il 10% diventa benzina dopo la prima semplice distillazione. Utilizzando le frazioni più pesanti (gasolio pesante e residui di distillazione) si possono ottenere molecole più piccole ...

In informatica e nelle telecomunicazioni, un indirizzo IP (dall'inglese Internet Protocol address) è un numero del pacchetto IP che identifica univocamente un dispositivo detto host collegato a una rete informatica che utilizza l'Internet Protocol come protocollo di rete per l'instradamento/indirizzamento, inserito dunque nell'intestazione (header) del datagramma IP per l'indirizzamento tramite appunto il protocollo IP. Esso equivale all'indirizzo stradale o al numero telefonico, infatti sono informazioni complete e univoche a livello mondiale, similmente all'indirizzo IP.