Una bella spiaggia della Florida - Cruciverba

Baywatch è un film del 2017 diretto da Seth Gordon con protagonisti Dwayne Johnson, Zac Efron e Alexandra Daddario.

Miami ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/ma'jmi/, oggi meno comune la pronuncia italianizzata Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/mi'ami/; in spagnolo: /mi'ami/, /mai'ami/ o /ma'jami/; in inglese: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/ma'æmi/ o /ma'æm/) è una città di 470 914 abitanti (6 100 000 nell'area metropolitana) degli Stati Uniti d'America, capoluogo della Contea di Miami-Dade, in Florida. Considerando unicamente il numero di abitanti che si trovano all'interno dei suoi confini amministrativi, è la seconda città della Florida, ma l'area urbana nel suo complesso è di gran lunga la più popolata dello stato. Miami è il capoluogo e il principale centro della contea di Miami-Dade.