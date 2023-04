Tiene i troppo tifosi fuori dallo stadio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tiene i troppo tifosi fuori dallo stadio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : DASPO

Significato/Curiosita : Tiene i troppo tifosi fuori dallo stadio Il Chelsea Football Club, noto semplicemente come Chelsea (pron. Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">'tlsi), è una società calcistica inglese con sede nella città di Londra, nel borgo di Hammersmith e Fulham, militante nella massima serie del campionato inglese dalla stagione 1989-1990. Il Daspo (da D.A.SPO., acronimo di Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive) è una misura prevista dalla legge italiana al fine di impedire aggressioni violente nei luoghi degli avvenimenti sportivi. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 aprile 2023

