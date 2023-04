Il super fortunato cugino di Paperino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il super fortunato cugino di Paperino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GASTONE

Significato/Curiosita : Il super fortunato cugino di Paperino Paperoga (Fethry Duck) è un personaggio immaginario della Disney ideato dallo sceneggiatore Dick Kinney e dal disegnatore Al Hubbard. Esordì nella storia Paperino e il fanatico igienista (in originale The Health Nut), pubblicata in Italia su Topolino n. 453, 2 agosto 1964. Gastone è un nome proprio di persona italiano maschile. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 aprile 2023

