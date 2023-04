In Sudamerica? È facile, in fondo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In Sudamerica? È facile, in fondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CILE

Significato/Curiosita : In Sudamerica e facile in fondo Le leggi razziali fasciste furono un insieme di provvedimenti legislativi e amministrativi applicati in Italia fra il 1938 e il primo lustro degli anni quaranta, inizialmente dal regime fascista e poi dalla Repubblica Sociale Italiana, rivolti prevalentemente contro le persone ebree. Il Cile (in spagnolo: Chile) è uno Stato situato nell'estremo sud-ovest del continente americano. Il suo nome ufficiale è Repubblica del Cile (in spagnolo: República de Chile) con capitale Santiago del Cile. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 aprile 2023

