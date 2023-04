Sta per Intercity - Cruciverba

InterCity (IC) in Italia è la categoria di servizio assegnata ai treni costituiti da convogli con velocità massima di 200 km/h che collegano città importanti viaggiando su linee convenzionali (non ad alta velocità, fatta eccezione per la direttissima Firenze-Roma, la linea a monte del Vesuvio e la Venezia-Padova) con un numero ridotto di fermate in stazioni intermedie e con la prenotazione obbligatoria del posto a ...

Sigle

Imagine Cup , la "world's largest student technology competition" – gara organizzata dalla Microsoft

– università di Londra Index Catalogue – catalogo astronomico

– circuito integrato Intelligence Collection – vedasi Gestione della raccolta di intelligence

– vedasi United States Intelligence Community InterCity – classe di treni

– organizzazione internazionale dei partiti comunisti Ion chromatography – Cromatografia a scambio ionico

ItalCity chat 3D – Chat 3D italiana

Astronomia

Index Catalogue – un catalogo di oggetti del profondo cielo, supplemento del New General Catalogue.

Codici

IC – codice vettore IATA di Indian Airlines

IC – codice ISO 3166-1 alpha-2 riservato per le Isole Canarie

Religione

I.C. – Istituto della Carità, Rosminiani

I.C. – Sorelle Minime della Carità di Maria Addolorata, Istituto Campostrini

Altro