Sostegno per arti infortunati - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : TUTORE

Significato/Curiosita : Sostegno per arti infortunati Il supporto vitale di base o sostegno di base alle funzioni vitali, in inglese Basic Life Support (BLS), è una procedura di primo soccorso che comprende la rianimazione cardiopolmonare e una sequenza di azioni di supporto di base alle funzioni vitali. L'espressione BLS-D si riferisce al protocollo BLS con l'aggiunta della procedura di defibrillazione. Tutore – nel diritto, rappresentante legale di una persona

– nel diritto, rappresentante legale di una persona Tutore – in ambito scolastico e universitario, docente che svolge didattica aggiuntiva

– in ambito scolastico e universitario, docente che svolge didattica aggiuntiva Tutore – in ortopedia, struttura di sostegno che mantiene una parte del corpo nella giusta posizione

– in ortopedia, struttura di sostegno che mantiene una parte del corpo nella giusta posizione Tutore – in botanica, struttura di sostegno per piante rampicanti

Giulio Tutore – ufficiale dell'esercito romano coinvolto nella rivolta batava del 69 d.C.

