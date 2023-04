Somiglia al cervo? Ma va - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Somiglia al cervo? Ma va. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : DAINO

Significato/Curiosita : Somiglia al cervo Ma va Il mastino napoletano è una razza canina derivante dai molossoidi rustici, diffusi nelle campagne delle regioni meridionali italiane. Il daino (Dama dama Linnaeus, 1758), conosciuto anche con il termine arcaico di damma o dama, è un mammifero artiodattilo della famiglia dei Cervidi. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Somiglia al cervo Ma va : somiglia; cervo; Assomiglia alla foca; Assomiglia a una sardina; Un albero assomiglia nte all acacia; Un tozzo uccello somiglia nte allo struzzo; Assomiglia al cervo; Il grosso cervo canadese; Le hanno alce e cervo ; Assomiglia al cervo ; Grosso cervo canadese; Animale come il colubro e il cervo ne; Cerca altre Definizioni