In sette sono dispari - Cruciverba

Soluzione 3 lettere : STE

Significato/Curiosita : In sette sono dispari Le Sette parole di Cristo in croce (Septem verba Domini Jesu Christi) sono l'insieme delle parole che Gesù pronunciò sulla croce raccolte in altrettante frasi presenti nei racconti della Passione dei quattro Vangeli. Esse costituiscono il testo delle composizioni musicali denominati Summa Passionis (contenenti cioè una sintesi dei quattro vangeli). Tali composizioni non sono riconducibili ... Codici ste – codice ISO 639-3 della lingua liaa-seti Acronimi Simplified Technical English (linguaggio controllato settoriale) Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 aprile 2023

