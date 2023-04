Un serpente dalla stretta mortale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un serpente dalla stretta mortale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : BOA

Significato/Curiosita : Un serpente dalla stretta mortale Benedizione mortale (Deadly Blessing) è un film del 1981 sceneggiato e diretto da Wes Craven. Il film è uscito nelle sale cinematografiche statunitensi il 14 agosto 1981. Il Boa constrictor è un serpente appartenente alla famiglia dei Boidi, molto temuto poiché capace di uccidere anche grandi prede avvolgendole e soffocandole nelle sue spire. L'origine del nome lo si deve al termine latino bova (biscia d'acqua). Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 aprile 2023

