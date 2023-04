Rifugi di fortuna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rifugi di fortuna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RICOVERI

Significato/Curiosita : Rifugi di fortuna Lili uokalani, regina delle Hawaii, nome di nascita Lydia Kamakaeha, e conosciuta anche come Lydia Kamakaeha Paki e da sposata Lydia K. Dominis (Honolulu, 2 settembre 1838 – Honolulu, 11 novembre 1917), è stata l'ultima monarca delle isole Hawaii. Ricoveri virtuali e sexy solitudini è l'ottavo album dei Marlene Kuntz, pubblicato il 23 novembre 2010 dall'etichetta discografica Sony. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 20 aprile 2023

